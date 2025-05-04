Заведующая латвийским детсадом: ИИ в образовании - помощник, а не соперник
Искусственный интеллект может улучшить повседневную работу воспитателей детских садов и не должен восприниматься как угроза — так считает руководитель филиала частного дошкольного учреждения CreaKids Лиените Кукша.
По словам Лиените Кукши, искусственный интеллект все шире используется в различных сферах, в том числе и в образовании. Несмотря на то, что у части педагогов есть опасения по поводу его применения, ИИ следует рассматривать не как угрозу, а как помощника, который может упростить работу воспитателя и освободить больше времени для качественной работы с детьми.
Кукша отметила, что решения на основе ИИ в дошкольном образовании дают несколько преимуществ — они помогают в подготовке учебных планов, адаптации занятий под индивидуальные потребности детей, а также в создании визуальных материалов для обучения. ИИ может быть полезен как опытным педагогам, так и начинающим учителям, облегчая административные задачи и давая возможность сосредоточиться на живом общении с детьми.
Кукша рассказала, что воспитатели уже используют различные цифровые инструменты, например, "цифровых пчел", которые в игровой форме помогают детям освоить основы программирования. Аналогично, ИИ может обогатить образовательный процесс, предлагая идеи для занятий, подготавливая тематические задания или генерируя рассказы, например, о космосе. По ее словам, среди педагогов поощряется открытость к инновациям — на еженедельных собраниях делятся положительным опытом и проходят обучение по возможностям ИИ, что способствует профессиональному росту воспитателей.
Многие педагоги до сих пор скептически относятся к использованию ИИ. «Детский сад — это место, где детей побуждают открывать, познавать и экспериментировать. Чтобы обеспечить подходящую для этого среду, педагогам тоже нужно идти в ногу со временем, постоянно развиваться и адаптироваться к новым вызовам», — подчеркивает Кукша.