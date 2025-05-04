Заведующая латвийским детсадом: ИИ в образовании - помощник, а не соперник

По словам Лиените Кукши, искусственный интеллект все шире используется в различных сферах, в том числе и в образовании. Несмотря на то, что у части педагогов есть опасения по поводу его применения, ИИ следует рассматривать не как угрозу, а как помощника, который может упростить работу воспитателя и освободить больше времени для качественной работы с детьми.