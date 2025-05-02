За передачу данных пользователей из Европы в Китай TikTok оштрафован на 530 млн евро
За передачу персональных данных европейцев в Китай и неспособность обеспечить защиту от доступа к ним китайских властей, платформа TikTok получила штраф в размере 530 миллионов евро, сообщила в пятницу Комиссия по защите данных Ирландии (DPC).
Головной офис китайской технологической компании ByteDance, владеющей TikTok, расположен в Ирландии, поэтому ирландский регулятор контролирует деятельность соцсети в Европе. Во время расследования TikTok признал, что действительно хранил данные пользователей из Европы в Китае, хотя ранее это отрицал, свидетельствуют данные ирландского надзорного органа. «TikTok не проверил, не гарантировал и не доказал, что персональные данные пользователей из Европы, к которым дистанционно имели доступ сотрудники в Китае, защищены на уровне, сопоставимом с тем, который гарантируется в Европейском союзе (ЕС)», — заявил заместитель комиссара DPC Грэм Дойл.
Он добавил, что TikTok не предпринял усилий для предотвращения потенциального доступа китайских властей к данным европейцев в соответствии с китайскими законами по борьбе с терроризмом, контрразведке и другим актам, которые TikTok признал существенно отличающимися от стандартов ЕС. Тем не менее TikTok заявил, что намерен обжаловать наложенный штраф, настаивая на том, что «никогда не получал запросов» от китайских властей по поводу данных европейских пользователей.
В странах Запада уже долгое время существуют опасения по поводу способности TikTok обеспечивать защиту личных данных пользователей и не допускать их использования Китаем в целях шпионажа и пропаганды.
Ирландский регулятор подчеркнул, что TikTok нарушил требования Общего регламента ЕС по защите данных (GDPR), передавая данные пользователей в Китай. Решение DPC, принятое в пятницу, предусматривает административные штрафы на общую сумму 530 миллионов евро и предписание в течение шести месяцев привести обработку данных в TikTok в соответствие с нормами. Если предписание не будет выполнено в срок, передача данных TikTok в Китай будет приостановлена.
Ожидается, что штраф, наложенный в Европе, усилит давление на платформу и в США, где Конгресс еще в прошлом году потребовал, чтобы ByteDance отделила управление TikTok в США, иначе платформа будет запрещена в стране. Президент США Дональд Трамп уже дважды продлевал срок, в течение которого китайская соцсеть должна продать бизнес в США, где у неё 170 миллионов пользователей. В настоящее время крайний срок установлен на 19 июня.