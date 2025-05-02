За передачу данных пользователей из Европы в Китай TikTok оштрафован на 530 млн евро

Ожидается, что штраф, наложенный в Европе, усилит давление на платформу и в США, где Конгресс еще в прошлом году потребовал, чтобы ByteDance отделила управление TikTok в США, иначе платформа будет запрещена в стране. Президент США Дональд Трамп уже дважды продлевал срок, в течение которого китайская соцсеть должна продать бизнес в США, где у неё 170 миллионов пользователей. В настоящее время крайний срок установлен на 19 июня.