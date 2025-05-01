Ежегодно помощь получают свыше 230 человек: кризисный центр Burtnieks значительно преобразился

"Любые формы насилия, разрыв отношений, депрессия, неподходящие условия для ухода за младенцем, потеря доходов и жилья - это лишь некоторые из жизненных обстоятельств, которые, переплетаясь и накапливаясь, образуют сложный клубок проблем, который в итоге, при отсутствии поддержки, приводит к кризису, и люди оказываются у нас. Кризисный центр работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, и в любой кризисной ситуации, независимо от ее причины, наша первоочередная задача заключается в том, чтобы удовлетворить основные потребности пострадавшего - предоставить ему кров, тепло, пищу, безопасность и покой. Только после удовлетворения этих потребностей можно приступать к работе с травмой, оказанию поддержки и содействию изменениям", - подчеркивает руководитель кризисного центра Burtnieks Иева Антонсоне.