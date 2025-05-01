Ежегодно помощь получают свыше 230 человек: кризисный центр Burtnieks значительно преобразился
Каждый год более 500 человек обращаются в кризисные центры Риги в самые сложные моменты своей жизни, и почти половина из них находит приют в самом крупном центре - Burtnieks. За 12 лет непрерывной работы помещения центра устарели, однако после последних работ по реновации этой весной в целом уже почти половина помещений преобразилась, превратившись в уютное место для тех, кто ищет убежища и поддержки.
Поддержка 24 часа в сутки семь дней в неделю
"Любые формы насилия, разрыв отношений, депрессия, неподходящие условия для ухода за младенцем, потеря доходов и жилья - это лишь некоторые из жизненных обстоятельств, которые, переплетаясь и накапливаясь, образуют сложный клубок проблем, который в итоге, при отсутствии поддержки, приводит к кризису, и люди оказываются у нас. Кризисный центр работает 24 часа в сутки семь дней в неделю, и в любой кризисной ситуации, независимо от ее причины, наша первоочередная задача заключается в том, чтобы удовлетворить основные потребности пострадавшего - предоставить ему кров, тепло, пищу, безопасность и покой. Только после удовлетворения этих потребностей можно приступать к работе с травмой, оказанию поддержки и содействию изменениям", - подчеркивает руководитель кризисного центра Burtnieks Иева Антонсоне.
Кризисный центр предлагает и отдельным людям, и семьям с детьми, которые оказались в кризисной или угрожающей ситуации, безопасное место для ее разрешения и восстановления нормальной жизни, предоставляя психосоциальную поддержку, кров, социальную помощь и услуги по реабилитации. Семьи с несовершеннолетними детьми и беременные женщины могут находиться в центре до шести месяцев, получая поддержку социальных работников, психологов, специалистов по песочной терапии, консультации социальных реабилитологов и практическую поддержку индивидуально и в группах. Клиенты могут получить помощь в любое время суток и место для проживания в отдельных или общих комнатах с мебелью и необходимыми бытовыми предметами, кухонными принадлежностями, а также вещами для ухода за младенцами. Также центр обеспечивает людей гигиеническими средствами первой необходимости, основными продуктами питания и выдает небольшое ежедневное пособие на питание.
Уютная атмосфера, способствующая эмоциональному восстановлению
За последние три года помещения центра существенно преобразились - в настоящее время уже более половины, или свыше 400 м² площади кризисного центра стали уютнее и теплее, помогая оказавшимся в кризисной ситуации людям обрести душевный покой и восстановиться. В рамках предыдущих этапов реновации уже были отремонтированы групповой класс для творческих и образовательных занятий, детская игровая комната, ванная комната для младенцев, две большие общие кухни и три семейные комнаты. В этом году основное внимание было уделено ремонту еще четырех семейных комнат и созданию просторного многофункционального помещения, предназначенного для проведения праздников, групповых занятий и индивидуальных консультаций.
"При разработке дизайна мы руководствовались опытом команды центра и семей, уделяя особое внимание не только функциональности, но и созданию уютной атмосферы. Вдохновляясь природой, мы использовали теплые, нейтральные оттенки и натуральные материалы, чтобы создать ощущение дома. Ключевыми словами на протяжении всего процесса были "покой и безопасность", потому что окружающая обстановка действительно способна улучшать самочувствие и давать передышку", - говорит дизайнер интерьеров IKEA Latvija Диана Озола, которая вместе с дизайнером Элизой Ванадзиней и большой командой волонтеров разрабатывала и воплощала в жизнь все преобразования.
Дизайнер интерьеров, рассказывая о решениях по обустройству помещений центра, отметила, что самой сложной задачей было максимально эффективно использовать ограниченное пространство, удовлетворяя при этом самые разные потребности. "Мы сосредоточились на решениях, которые помогают поддерживать порядок, увеличивают количество мест для хранения и позволяют эффективно использовать каждый квадратный метр. Компактная, многофункциональная мебель, например, двухъярусные кровати с местами для хранения, раскладные кровати и регулируемые стулья позволили сохранить гибкость пространства. Важную роль сыграли прочная, удобно перемещаемая мебель и простые в уходе материалы. Новая планировка значительно увеличила количество спальных мест и пространство для хранения вещей, создав более комфортную и функциональную обстановку", - рассказывает дизайнер.
Преобразования являются частью долгосрочной инициативы социальной ответственности IKEA "Откройте глаза на насилие", которая отражает стремление компании создавать лучшую повседневную жизнь для многих людей. Поддержка кризисных центров во всех трех странах Балтии направлена на улучшение условий временного проживания для жертв домашнего насилия. С начала реализации инициативы в 2020 году в странах Балтии были обновлены шесть кризисных центров, в которых было отремонтировано более 1400 м² жилых помещений. Программа будет продолжена и в 2025 году.
Куда обращаться за помощью
- в кризисный центр Burtnieks (Рига, ул. Буртниеку, 37 (5-й этаж)): 67202737, 27338389 (круглосуточные контактные телефоны);
- по телефону информационной поддержки для жертв преступлений: 116006 (ежедневно с 12:00 до 22:00);
- по телефонам доверия для оказания эмоциональной и психологической поддержки: 116123, 67222922 или 27722292 (круглосуточно);
- предоставляемая государством юридическая помощь: 80001801;
- по бесплатному телефону доверия для детей и подростков: 116111;
- в экстренных случаях сообщайте о насилии в полицию по телефону 110.