В праздничные дни на самых высоких башнях Латвии традиционно поднимут государственные флаги

Флаги размером три на шесть метров были подняты на радиотелевизионных башнях в Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Цесвайне и Виесите. Флаги немного меньшего размера развеваются в Сигулде, Лиепае, Вентспилсе, Прейли, Виляны, Ливаны, Елгаве, Тукумсе, Сабиле, а также на единственной телекоммуникационной башне в историческом центре Риги — на улице Эрглю, 14.