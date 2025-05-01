На самых высоких башнях связи подняты национальные флаги.
В Латвии
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В праздничные дни на самых высоких башнях Латвии традиционно поднимут государственные флаги
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвии на этой неделе на самых высоких телекоммуникационных башнях страны традиционно поднимутся государственные флаги, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs (LVRTC).
Флаги размером три на шесть метров были подняты на радиотелевизионных башнях в Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Цесвайне и Виесите. Флаги немного меньшего размера развеваются в Сигулде, Лиепае, Вентспилсе, Прейли, Виляны, Ливаны, Елгаве, Тукумсе, Сабиле, а также на единственной телекоммуникационной башне в историческом центре Риги — на улице Эрглю, 14.
Утром 4 мая этого года флаг размером три на шесть метров будет поднят и на Рижской радиотелевизионной башне на Закюсала.
Подъем флагов стал традицией, которую LVRTC соблюдает 18 ноября и 4 мая. Впервые флаг на башне в Закюсала был поднят 4 мая 2015 года в честь 25-летия принятия Декларации о восстановлении независимости Латвии.