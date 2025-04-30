Президент и премьер в честь праздника призвали ценить свободную и независимую Латвию

"Для всех нас годовщина восстановления независимости Латвии - это и время воспоминаний, и время празднования. Мы должны ценить то, что у нас есть сейчас - свободное и независимое государство, независимо от того, каковы наши соседи. Они агрессивны, и мы должны с этим считаться, поэтому важно укреплять нашу безопасность", - сказала Эвика Силиня.