E. coli не побеждена: дети с опасной инфекцией все еще находятся в больнице

Двое детей все еще находятся на лечении в Детской клинической университетской больнице с опасной кишечной инфекцией E. coli, остальные выписаны, сообщили в больнице. Состояние здоровья обоих детей стабильное. Неделей ранее, 23 апреля, в ДКУБ от этой инфекции лечились пять детей, и состояние всех пациентов было стабильным.