Рига украшена к 4 мая 2025 года
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов.
ФОТО: Рига патриотично украшена к государственному празднику
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов, сообщает агентству LETA Отдел внешней коммуникации Рижской думы.
Серия фотопортретов в рижском городском пространстве — это визуальное посвящение свободе Латвии и тем, кто ее олицетворяет. На фотографиях изображены представители различных профессий, сознательно выбравшие готовность защищать страну в случае угрозы — вступившие в Земессардзе или находящиеся в резерве.
Фотографии размещены на уличных рекламных щитах, афишных тумбах, а также в цифровом формате на Эспланаде. У подножия Бастейкалнса можно увидеть кадры из фотопроекта «Под одним флагом».
Автор идеи серии — сценограф Рудолф Балтиньш. Фотографы — Янис Дейнатс и Дидзис Гродзс.
Рита также украшена и другими патриотичными символами.
4 мая в Латвии — важная государственная дата: День восстановления независимости Латвийской Республики. Именно 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики, тем самым юридически восстановив государственность Латвии, утраченной после оккупации в 1940 году.