В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов.

Рига украшена к 4 мая 2025 года

В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов.

В Латвии

ФОТО: Рига патриотично украшена к государственному празднику

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов, сообщает агентству LETA Отдел внешней коммуникации Рижской думы.

Серия фотопортретов в рижском городском пространстве — это визуальное посвящение свободе Латвии и тем, кто ее олицетворяет. На фотографиях изображены представители различных профессий, сознательно выбравшие готовность защищать страну в случае угрозы — вступившие в Земессардзе или находящиеся в резерве.

фото: LETA
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов.
В честь 35-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики в городской среде Риги представлена патриотическая серия фотопортретов.

Фотографии размещены на уличных рекламных щитах, афишных тумбах, а также в цифровом формате на Эспланаде. У подножия Бастейкалнса можно увидеть кадры из фотопроекта «Под одним флагом».

Автор идеи серии — сценограф Рудолф Балтиньш. Фотографы — Янис Дейнатс и Дидзис Гродзс.

Рита также украшена и другими патриотичными символами.

4 мая в Латвии — важная государственная дата: День восстановления независимости Латвийской Республики. Именно 4 мая 1990 года Верховный Совет Латвийской ССР принял Декларацию о восстановлении независимости Латвийской Республики, тем самым юридически восстановив государственность Латвии, утраченной после оккупации в 1940 году.

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