ФОТО: Рига патриотично украшена к государственному празднику

Серия фотопортретов в рижском городском пространстве — это визуальное посвящение свободе Латвии и тем, кто ее олицетворяет. На фотографиях изображены представители различных профессий, сознательно выбравшие готовность защищать страну в случае угрозы — вступившие в Земессардзе или находящиеся в резерве.