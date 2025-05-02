Женщины говорят значительно больше мужчин? Этот миф развеяли ученые

Результаты показали, что женщины действительно говорят чуть больше, но только в возрасте от 25 до 65 лет — в среднем на 3 000 слов в день. В других возрастных группах (подростки, молодые и пожилые взрослые) разницы нет.

Самыми молчаливыми и самыми разговорчивыми участниками исследования оказались мужчины: один говорил около 100 слов в день, другой — свыше 120 000.