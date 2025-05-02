Женщины говорят значительно больше мужчин? Этот миф развеяли ученые
По просторам интернета давно гуляет байка о том, что женщины произносят в день значительно больше слов, чем мужчины. И это якобы подтверждается научными исследованиями.
Как пишет TF1Info, в Instagram 27 апреля появилась вирусная публикация, утверждающая, что женщины произносят на 13 000 слов в день больше, чем мужчины. Пост сопровождает изображение радостной женщины, говорящей с явно раздраженным мужчиной. В комментариях — множество сексистских стереотипов: кто-то называет женщин «сплетницами», кто-то утверждает, что «мужчины говорят только по делу». Но действительно ли это подтверждает наука?
Откуда пошел миф?
Это утверждение распространяется в интернете десятилетиями, но впервые оно стало широко обсуждаться в 2006 году, когда американский психиатр Луанн Бризендайн выпустила книгу «Секреты женского мозга». На обложке она утверждала, что женщины якобы произносят до 20 000 слов в день, но никаких научных данных в поддержку этого не привела.
Позже она признала, что полагалась не на исследования, а на «советы окружения», и обещала убрать это утверждение из следующих изданий.
Что показали реальные исследования?
Ученые из университетов Техаса и Аризоны с 1998 по 2004 год провели эксперимент: более 400 студентов носили специальные аудиорегистраторы по 17 часов в день. Результаты: женщины говорили в среднем 16 215 слов в день, мужчины — 15 669.
Разница оказалась статистически незначимой. Исследование было опубликовано в журнале Science в 2007 году.
Новое исследование
Чтобы проверить выводы, другая группа ученых проанализировала 630 000 записей из 22 исследований в четырех странах, охвативших 2197 участников от 10 до 94 лет.
Результаты показали, что женщины действительно говорят чуть больше, но только в возрасте от 25 до 65 лет — в среднем на 3 000 слов в день. В других возрастных группах (подростки, молодые и пожилые взрослые) разницы нет.
Самыми молчаливыми и самыми разговорчивыми участниками исследования оказались мужчины: один говорил около 100 слов в день, другой — свыше 120 000.
Почему разница все же есть?
Исследователи отвергли как биологические, так и социальные объяснения. Если бы дело было в гормонах, разница наблюдалась бы и у молодых. Если бы дело было в социальных ролях, разница бы росла с возрастом.
Вместо этого ученые предполагают, что различие связано с тем, что женщины в этом возрасте чаще участвуют в воспитании детей и заботе о семье.
Вывод: научные данные не подтверждают, что женщины склонны болтать больше мужчин. Это — устойчивый миф. Более того, в реальности самые молчаливые и самые говорливые участники обоих полов — мужчины.