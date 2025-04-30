После протестов жителей в Лиепае отказались от планов строительства завода по производству аммиака

В Государственное бюро по надзору за окружающей средой было направлено обращение, подписанное 3197 жителями Лиепаи. В нем, в частности, было указано, что если все эти планы были бы реализованы в микрорайоне Лаума, производство "зеленого" водорода и аммиака велось бы на расстоянии около 170 метров от ближайшего жилого дома и в 300 метрах от крупнейшей средней школы района, в которой обучаются 871 ученик.