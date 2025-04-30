После протестов жителей в Лиепае отказались от планов строительства завода по производству аммиака
В Лиепае, в микрорайоне Лаума, не будут строить завод по производству аммиака, как хотели раньше, а производство водорода перенесут дальше в море.
Как сообщило руководство компании CIS Liepāja, после консультаций с Лиепайской думой и руководством Лиепайской специальной экономической зоны (СЭЗ) было принято решение изменить предполагаемое местоположение водородного завода — он будет размещен севернее, в акватории порта. Кроме того, компания отказалась от первоначального проекта по производству "зеленого" аммиака ввиду изменившегося рыночного спроса.
Почему изначально завод хотели строить именно в Лиепае? Компания поясняет, что изначально изучались варианты в Норвегии, Швеции и Финляндии, но основным препятствием стал дефицит мощностей высоковольтных сетей. После этого компания обратила внимание на страны Балтии. Решающими стали рекомендации посольства Норвегии в Латвии и благоприятная деловая среда в Лиепае, в том числе преимущества местной СЭЗ. В настоящее время проводится исследование, оценка рисков и воздействия на окружающую среду.
Ранее жители северного пригорода Лиепаи протестовали против планов предпринимателей. Жители выражали обеспокоенность тем, что соглашения о строительстве такого центра заключаются без проведения научных исследований и стратегической оценки воздействия на окружающую среду, несмотря на то, что речь идет о втором по величине жилом массиве города, где проживают более 15 700 человек. В микрорайоне также расположены две средние школы, пять детских садов, филиал Рижского университета имени Страдиня, Лиепайский государственный техникум, библиотека и несколько предприятий повышенной опасности.
В Государственное бюро по надзору за окружающей средой было направлено обращение, подписанное 3197 жителями Лиепаи. В нем, в частности, было указано, что если все эти планы были бы реализованы в микрорайоне Лаума, производство "зеленого" водорода и аммиака велось бы на расстоянии около 170 метров от ближайшего жилого дома и в 300 метрах от крупнейшей средней школы района, в которой обучаются 871 ученик.