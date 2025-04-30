Этой весной в Латвии зафиксировано большое количество раненых детенышей тюленей
Завершился активный сезон появления детенышей тюленей — время, когда на берегу часто можно наблюдать этих морских животных. Государственная служба охраны природы получила в этом году 380 сообщений о тюленях, находящихся на берегу. В Рижский национальный зоопарк были доставлены 12 раненых детенышей, из которых десять имели серьезные травмы. Выжить удалось лишь двум.
Большинство тюленей, попавших в Рижский зоопарк, имели тяжелые укусы. Это подчеркивает, насколько важно в период появления тюленят ограничить выгуливание собак без поводка на пляже. «Хотя мы сталкивались и с откровенно неправильным поведением людей — например, попытками трогать тюленят или загонять их обратно в воду — в целом можно сказать, что осведомленность общества о тюленях на берегу как о естественном весеннем явлении возросла. Об этом свидетельствуют и звонки, и записи, и обсуждения в соцсетях», — отмечает руководитель отдела коммуникации и природного образования Государственной службы охраны природы Элина Эзериня.
Служба выражает благодарность всем, кто принял участие в помощи тюленятам — добровольцам, которые сообщали о находках, специалистам службы, анализировавшим ситуацию, прибрежным самоуправлениям, занимавшимся транспортировкой животных к ветеринарам, и, конечно, Рижскому зоопарку, где оказали медицинскую помощь и продолжают заботиться о выживших, чтобы позже вернуть их в Балтийское море.
За последние шесть лет тюлени были замечены и в реках Латвии — Даугаве, Гауе и Лиелупе. В этом году впервые зафиксировано, что тюленята заплывали и в пресноводные озера: Балтеэзерс, Энгурес и Кишэзерс. Хотя это и необычные места для тюленей, все они находились в хорошем состоянии и не нуждались в помощи.
Как и в предыдущие годы, некоторые тюленята покидали прибрежную зону и добирались до населенных пунктов: двоих заметили на улицах Юрмалы, одного — на проспекте Вецаки, еще двоих — в районе Скулте, причем один находился более чем в 100 метрах от моря, рядом с жилыми домами.
В Латвии чаще всего встречаются два вида тюленей — серый и пятнистый. Оба находятся под охраной. Обычно детеныши серых тюленей добираются до побережья Рижского залива из Эстонии. Зимой они рождаются на островах у побережья Эстонии и прилегающих льдинах, а к латвийским пляжам в марте и апреле попадают вплавь или, в редких случаях, на дрейфующих льдинах.