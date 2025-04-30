Этой весной в Латвии зафиксировано большое количество раненых детенышей тюленей

Большинство тюленей, попавших в Рижский зоопарк, имели тяжелые укусы. Это подчеркивает, насколько важно в период появления тюленят ограничить выгуливание собак без поводка на пляже. «Хотя мы сталкивались и с откровенно неправильным поведением людей — например, попытками трогать тюленят или загонять их обратно в воду — в целом можно сказать, что осведомленность общества о тюленях на берегу как о естественном весеннем явлении возросла. Об этом свидетельствуют и звонки, и записи, и обсуждения в соцсетях», — отмечает руководитель отдела коммуникации и природного образования Государственной службы охраны природы Элина Эзериня.