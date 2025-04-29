Точно не российские хакеры? В Испании высказались о возможных причинах блэкаута
Масштабное отключение электроэнергии на Пиренейском полуострове вызвало волну вопросов о его возможных причинах. Хотя власти продолжают расследование, оператор Red Eléctrica уже высказался о возможных причинах блэкаута.
Власти продолжают выяснять причину инцидента, а премьер-министр Испании Педро Санчес призвал общественность не делать поспешных выводов, чтобы избежать распространения дезинформации. В то же время испанская компания по управлению электросетями Red Eléctrica во вторник исключила кибератаку как возможную причину масштабного отключения электроэнергии, которое произошло в понедельник на Пиренейском полуострове.
"На основании проведенного анализа мы можем исключить инцидент, связанный с кибербезопасностью", — заявили в Red Electrica, подчеркнув, что никаких следов взлома в системе управления компании не обнаружено.
Эдуардо Прието, директор по эксплуатации Red Eléctrica, в своем выступлении указал на два последовательных случая "отключения генерации", произошедших в 12:32 с интервалом всего в полторы секунды. После первого случая система смогла восстановиться, но после второго, который привел к отключению всего электроснабжения на Пиренейском полуострове, это не удалось.
Компания также сообщила, что работа энергетической системы Испании нормализована и функционирует стабильно.
Напомним, что в понедельник днем в Испании и Португалии произошло отключение электроэнергии, в результате чего люди оказались заблокированными в поездах и лифтах, а многие остались без связи и интернета. Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Позже власти Испании объявили чрезвычайное положение. Полное восстановление электроснабжения произошло лишь во вторник утром.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что, по мннию эксперта, Латвии не грозит энергетический хаос, как в Испании и Португалии.