Точно не российские хакеры? В Испании высказались о возможных причинах блэкаута

Напомним, что в понедельник днем в Испании и Португалии произошло отключение электроэнергии, в результате чего люди оказались заблокированными в поездах и лифтах, а многие остались без связи и интернета. Чрезвычайное происшествие повлияло на все сферы жизни – расчеты были возможны только наличными, на улицах городов погасли светофоры, остановились поезда и метро. Позже власти Испании объявили чрезвычайное положение. Полное восстановление электроснабжения произошло лишь во вторник утром.