На Саркандаугаве пьяная женщина за рулем разбила три машины во дворе
Ночью в Риге, в районе Саркандаугава, женщина в состоянии алкогольного опьянения повредила три соседские машины. Как ей это удалось, удивляются даже местные жители, ведь, скорее всего, она выезжала из двора, где набрать большую скорость практически невозможно.
Утром во дворе многоэтажки на улице Тилта остались только Volvo, причастный к аварии, и Mazda с помятым боком, стоявшая рядом с двумя пострадавшими микроавтобусами. Судя по видеозаписям очевидцев, ночью Volvo врезался в один из грузовых микроавтобусов и протаранил им остальные машины, сообщает «Degpunktā».
Хозяйка Mazda утром обнаружила на своей машине только записку с объяснением, почему поврежден левый бок ее автомобиля. «Я пошла на кухню попить воды, это было около четырех утра. Что и как произошло — толком не знаю. Шума я не слышала. Просто увидела свет, заметила, что приехала полиция. Я живу на Саркандаугаве — полицейские машины здесь не редкость. Оставили записку, больше ничего».
Местные жители предполагают, что водитель Volvo выезжала со стороны двора, но как ей удалось набрать такую скорость, чтобы устроить серьезную аварию, остается непонятным. Проехать через дворы невозможно — на дороге установлены каменные блоки.
Одна из соседок рассказала, что Volvo принадлежит мужчине, который сейчас находится за границей: «Они живут на четвертом этаже. Кто именно ехал — не знаю. Может, дочь. Отец сейчас уехал работать на Кипр. Больше ничего сказать не могу».
Государственная полиция подтвердила, что за рулем была женщина: «Сотрудники полиции установили, что водитель автомобиля Volvo находилась за рулем с уровнем алкоголя в крови 2,5 промилле. Женщина была задержана, в отношении нее начат уголовный процесс за вождение в состоянии опьянения. Кроме того, за причинение аварии начат административный процесс».