На Саркандаугаве пьяная женщина за рулем разбила три машины во дворе

Хозяйка Mazda утром обнаружила на своей машине только записку с объяснением, почему поврежден левый бок ее автомобиля. «Я пошла на кухню попить воды, это было около четырех утра. Что и как произошло — толком не знаю. Шума я не слышала. Просто увидела свет, заметила, что приехала полиция. Я живу на Саркандаугаве — полицейские машины здесь не редкость. Оставили записку, больше ничего».