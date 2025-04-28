Подозреваемому в сексуальном насилии представителю спортивного клуба Babīte грозит 15 лет заключения

События, которые привели к задержанию представителя клуба, произошли после разговора родителей с одним из мальчиков, когда он находился в лагере. Из разговора они узнали, что несколько юных футболистов ночуют в комнате представителя спортивного клуба, и забили тревогу. Один из родителей рассказал "Панораме", что мужчина укладывал детей спать, трогая их через одежду. Родители информировали об этом другого тренера, который пресек действия представителя клуба.