Во вторник в Латвии потеплеет, местами пройдут дожди
фото: LETA
Иллюстративное фото.
В Латвии

Во вторник в Латвии потеплеет, местами пройдут дожди

Отдел новостей

LETA

Во вторник облачность уменьшится, но на востоке страны еще возможны кратковременные дожди, прогнозируют синоптики.

Ночью дожди пройдут во многих регионах Латвии, больше осадков будет в Видземе. Порывы юго-западного ветра составят 9-14 метров в секунду, на побережье - до 17 метров в секунду, а температура воздуха - +5...+9 градусов. Днем порывы северо-западного ветра составят 11-16 метров в секунду, воздух прогреется до +12...+17 градусов, только местами на побережье будет не выше +10 градусов.

В Риге ночью пройдет дождь, а днем будет преимущественно солнечно. Температура воздуха составит от +9 градусов ночью до +14 градусов днем.

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