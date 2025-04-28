Рост цен на продукты в Латвии привел к миграции покупателей между магазинами в поисках более выгодных предложений
Расходы жителей Латвии на продукты питания с начала 2022 года значительно возросли, что привело к изменениям в поведении местных покупателей. В частности, снизилась лояльность к брендам и увеличилась миграция между магазинами в поисках более выгодных предложений, свидетельствует исследование компании Kantar.
Ищут самый выгодный магазин
Рост цен на продукты подтолкнул людей к более тщательному планированию покупок, и покупатели начали посещать больше магазинов. Сейчас довольно часто можно наблюдать, как люди, планируя крупные закупки, посещают как минимум три продуктовых магазина разных брендов, чтобы убедиться, что покупают товары по наиболее выгодной цене.
В среднем на приобретение продуктов одна семья в настоящее время тратит 355 евро в месяц. Относительно большие траты (более 400 евро в месяц) указали покупатели в возрастной группе от 40 до 49 лет. В то же время сравнительно меньшие расходы на продукты характерны для молодежи (21–29 лет), пожилых людей (60–74 года) и тех, кто живет один.
Наиболее важным фактором при выборе магазина, по мнению жителей, является финансовая выгода — ощущение, что покупки в этом магазине позволяют сэкономить. Выгодная цена в этом году особенно значима как фактор, влияющий на выбор магазина, и оказывает большое влияние на поведение покупателей. На эту тенденцию также реагируют сети магазинов, внедряя различные социально ориентированные инициативы.
Жители совершают покупки в среднем 2–3 раза в неделю
В среднем жители Латвии покупают продукты 2–3 раза в неделю. Основная закупка обычно происходит на выходных, когда приобретаются основные продукты на длительный период, а в течение недели покупаются отдельные недостающие товары. Эта модель покупок существенно не изменилась с 2022 года.
При основных покупках решающее значение имеют цена (67%), удобное расположение магазина (по пути — 53%), специальные предложения и распродажи (50%), а также широкий ассортимент товаров (39%). Кроме того, все большую роль в привлечении покупателей играют скидки и распродажи.
В случае мелких покупок в течение недели решающим фактором является расположение магазина (62%), однако и здесь растет значение выгодных цен, ежедневных акций и специальных предложений. Еще один важный аспект, менее актуальный при крупных покупках, — отсутствие длинных очередей на кассах: кассиры работают быстро и их хватает (21%).
Женщины в Латвии чаще ответственны за покупку продуктов и других товаров первой необходимости, тогда как мужчины чаще заявляют, что разделяют эту обязанность. При этом для женщин специальные предложения, скидки и распродажи являются относительно более важным фактором при покупке продуктов, чем для мужчин.
Опрос "Исследование рынка продуктовых магазинов в Латвии" компания Kantar провела в феврале 2025 года, опросив онлайн 1000 жителей Латвии в возрасте от 21 до 74 лет.