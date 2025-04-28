Рост цен на продукты в Латвии привел к миграции покупателей между магазинами в поисках более выгодных предложений

В среднем на приобретение продуктов одна семья в настоящее время тратит 355 евро в месяц. Относительно большие траты (более 400 евро в месяц) указали покупатели в возрастной группе от 40 до 49 лет. В то же время сравнительно меньшие расходы на продукты характерны для молодежи (21–29 лет), пожилых людей (60–74 года) и тех, кто живет один.