В Латвии корги оказался на грани жизни и смерти после передозировки витамином D: чудесная история спасения
Вельш-корги пемброк дома случайно нашел и съел 32 капсулы витамина D с дозировкой 4000 МЕ, что является токсичной дозой для животного, и оказался в состоянии, угрожающем жизни. За два дня, проведенных в стационаре, была проведена серия медицинских процедур, чтобы предотвратить негативные последствия принятого витамина D. Стоимость лечения составила 600 евро, которые покрыла страховка для домашних животных.
«Витамин D очень важен для людей и животных, но в больших дозах он опасен для жизни. Если бы собака съела одну капсулу с дозой 4000 МЕ, выраженные симптомы, скорее всего, не появились бы, однако в данном случае пес умудрился проглотить несколько десятков капсул, что значительно превышает допустимую норму и вызвало серьезные проблемы со здоровьем, включая почечную недостаточность. Чтобы предотвратить необратимые повреждения, требовалось быстрое вмешательство специалистов и интенсивное лечение, которое, к счастью, было своевременно оказано нашему клиенту», — объясняет руководитель продукта If Страхование домашних животных Илзе Роце.
Вельш-корги пемброк был доставлен в ветеринарную клинику, где врачи провели необходимые обследования и назначили лечение. Было выполнено множество медицинских процедур: анализ крови, инфузионная терапия (вливание растворов через внутривенную систему), рентген брюшной полости и медикаментозное вызывание рвоты для удаления токсина из организма. Страховая компания выплатила владельцу собаки компенсацию в размере 600 евро по этому случаю. «Надо сказать, что это не первый подобный случай в нашей страховой практике, когда собака съедает лекарства. Недавно веймаранер, который днем оставался дома один, пока хозяева были на работе, съел три таблетки Ибуметина (400 мг) и две таблетки Лоперамида. Хозяева, вернувшись домой, обнаружили это и немедленно связались с ветеринаром, следуя его инструкции как можно быстрее вызвать рвоту у собаки. Однако не все таблетки удалось удалить из организма, поэтому ветеринары также проводили необходимые манипуляции, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье пса», — говорит Роце.
Эксперт по страхованию отмечает, что в связи с такими случаями владельцам домашних животных рекомендуется не только внимательно следить за тем, где хранятся лекарства, но и тщательно наблюдать за здоровьем своего питомца. Важно помнить, что существует ряд лекарств и веществ, которые могут быть особенно опасны для жизни собак и кошек. Некоторые из этих препаратов (например, инсулин, диазепам, дифенгидрамин, метопролол) применяются и в ветеринарии, но только по назначению врача и в определенных дозировках.
Наиболее опасные для собак и кошек лекарства, предназначенные для людей:
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Обезболивающие препараты (как рецептурные, так и безрецептурные): ибупрофен (Ибуметин, Нурофен, Адвил и др.), парацетамол (Панадол, Тайленол), аспирин (ацетилсалициловая кислота). Их употребление может привести к поражению почек, печени, язве желудка, внутренним кровотечениям и даже смерти. Например, парацетамол особенно опасен для кошек — даже небольшая доза может оказаться смертельной.
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Антидепрессанты — флуоксетин (Прозак), сертралин, пароксетин и диазепам (Валиум), алпразолам (Ксанакс). Могут вызывать рвоту, вялость, дрожь, судороги, изменения артериального давления, гиперактивность или даже кому.
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Лекарства от простуды и аллергии — деконгестанты (например, псевдоэфедрин, фенилэфрин) и антигистаминные препараты в больших дозах (например, дифенгидрамин/Бенадрил). При их употреблении учащается сердцебиение, повышается давление, возникают нарушения нервной системы.
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Препараты для снижения давления и лечения болезней сердца — бета-блокаторы (например, атенолол, метопролол) и блокаторы кальциевых каналов (амлодипин, дилтиазем). Основные симптомы — опасно низкое давление, остановка сердца, коллапс.
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Лекарства от диабета — инсулин и метформин. Эти препараты могут вызвать резкое снижение уровня сахара в крови (гипогликемию), что проявляется вялостью, дрожью, судорогами и потерей сознания.