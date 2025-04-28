В Латвии корги оказался на грани жизни и смерти после передозировки витамином D: чудесная история спасения

Вельш-корги пемброк был доставлен в ветеринарную клинику, где врачи провели необходимые обследования и назначили лечение. Было выполнено множество медицинских процедур: анализ крови, инфузионная терапия (вливание растворов через внутривенную систему), рентген брюшной полости и медикаментозное вызывание рвоты для удаления токсина из организма. Страховая компания выплатила владельцу собаки компенсацию в размере 600 евро по этому случаю. «Надо сказать, что это не первый подобный случай в нашей страховой практике, когда собака съедает лекарства. Недавно веймаранер, который днем оставался дома один, пока хозяева были на работе, съел три таблетки Ибуметина (400 мг) и две таблетки Лоперамида. Хозяева, вернувшись домой, обнаружили это и немедленно связались с ветеринаром, следуя его инструкции как можно быстрее вызвать рвоту у собаки. Однако не все таблетки удалось удалить из организма, поэтому ветеринары также проводили необходимые манипуляции, чтобы как можно быстрее восстановить здоровье пса», — говорит Роце.