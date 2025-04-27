Литовские продукты в Западной Европе стали "русской кухней": почему и кто виноват?
В ряде западноевропейских магазинов были замечены продукты питания, произведенные в Балтии — а точнее, в Литве, — которые продаются с этикетками на русском языке. Причем позиционируются они не как литовская, а как часть российской гастрономической культуры. Как же так?
О том, что балтийские продукты — различные сыры, йогурты, мясные изделия и консервы — продаются с этикетками на русском языке, заметили живущие за границей литовцы. Например, в торговой сети Kaufland, сообщают TV3 Ziņas.
«Еще год назад я заметил огурцы с надписью на немецком языке Russische Küche — русская кухня. Я был в шоке — это был литовский продукт, который рекламируют как русский. Считаю, что это антиреклама Литве, ведь у местных все, что ассоциируется с Восточной Европой, не всегда вызывает положительные эмоции», - говорит Андрюс Догелис, который живет в Страсбурге.
Литовские производители утверждают, что наклейки на русском языке используются только для очень небольшой части продукции. Более того, это делается по просьбе местных дистрибьюторов: «Местные дистрибьюторы просят надписи на русском языке, так как продукты поставляются и в деревни, и в небольшие города, где проживают русскоязычные».
Компании, например, Rokišku pieno, отмечают, что с начала вторжения оказывают поддержку Украине, а сотрудничество с Россией было прекращено уже десять лет назад.
С Россией также не сотрудничает и Vikonda grupe. «Как представитель крупной компании, я придерживаюсь четкой позиции — никаких связей со страной-агрессором. Но если клиент просит этикетку на понятном ему языке, я не вижу в этом проблемы», - сказал Миндаугас Снарскис,
генеральный директор Vikonda grupе.
Часть литовцев разделяет мнение, что такой шаг все же вредит репутации Литвы.
Экономист, опрошенный TV3, считает, что на этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. «На выбор производителей влияют два фактора: в Европе много эмигрантов, которые, совершая покупки, выбирают знакомые и любимые продукты. В то же время у предпринимателей есть основания опасаться за репутацию, ведь это может сказаться на положении дел дома».