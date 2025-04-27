Литовские продукты в Западной Европе стали "русской кухней": почему и кто виноват?

«Еще год назад я заметил огурцы с надписью на немецком языке Russische Küche — русская кухня. Я был в шоке — это был литовский продукт, который рекламируют как русский. Считаю, что это антиреклама Литве, ведь у местных все, что ассоциируется с Восточной Европой, не всегда вызывает положительные эмоции», - говорит Андрюс Догелис, который живет в Страсбурге.