Латвия и Эстония собираются вместе закупать поезда для Rail Baltica

Министры подчеркнули, что обе страны твердо намерены обеспечить трансграничное соединение Rail Baltica. Швинка проинформировал эстонского министра о ходе реализации проекта в Латвии, в том числе о начале строительства основной трассы и выделенном финансировании для строительства 40-километрового участка от Иецавы до границы с Литвой, а также о возобновлении работ на Рижском центральном вокзале с целью завершения строительства к 2026 году.