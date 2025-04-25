Продовольственно-ветеринарная служба изъяла кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях

В качестве кошачьего туалета использовались овсяные хлопья, которые после использования хранились прямо в жилом помещении. Был найден мусорный мешок с овсяными хлопьями и фекалиями, в которых уже поселились черви. Почти у всех кошек была запутанная, влажная и грязная шерсть, а у некоторых кошек шерсти вообще не было. По факту нарушения требований по обращению с животными был начат административный процесс, кошки изъяты и переданы в приют для животных.