Животные содержались в антисанитарных условиях, без надлежащего питания и ветеринарного ухода.

В Стопиньской волости изъяты кошки, содержавшиеся в антисанитарных условиях

Продовольственно-ветеринарная служба изъяла 13 кошек с одного частного участка в Стопиньской волости Ропажского края.

В Латвии

Продовольственно-ветеринарная служба изъяла кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях

Anna Klāra

Jauns.lv

Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла 13 кошек с одного частного участка в Стопиньской волости Ропажского края. Животные содержались в антисанитарных условиях, без должного питания и ветеринарной помощи.

Проверка была проведена на основании жалоб жителей на возможные нарушения требований по обращению с животными. При проведении проверки инспекторы обнаружили, что место содержания животных находится в грязном состоянии — мусор и фекалии кошек на различных поверхностях: столах, полу, шторах.

В качестве кошачьего туалета использовались овсяные хлопья, которые после использования хранились прямо в жилом помещении. Был найден мусорный мешок с овсяными хлопьями и фекалиями, в которых уже поселились черви. Почти у всех кошек была запутанная, влажная и грязная шерсть, а у некоторых кошек шерсти вообще не было. По факту нарушения требований по обращению с животными был начат административный процесс, кошки изъяты и переданы в приют для животных.

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