В Стопиньской волости изъяты кошки, содержавшиеся в антисанитарных условиях
Продовольственно-ветеринарная служба изъяла 13 кошек с одного частного участка в Стопиньской волости Ропажского края.
Продовольственно-ветеринарная служба изъяла кошек, содержавшихся в антисанитарных условиях
Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) изъяла 13 кошек с одного частного участка в Стопиньской волости Ропажского края. Животные содержались в антисанитарных условиях, без должного питания и ветеринарной помощи.
Проверка была проведена на основании жалоб жителей на возможные нарушения требований по обращению с животными. При проведении проверки инспекторы обнаружили, что место содержания животных находится в грязном состоянии — мусор и фекалии кошек на различных поверхностях: столах, полу, шторах.
В качестве кошачьего туалета использовались овсяные хлопья, которые после использования хранились прямо в жилом помещении. Был найден мусорный мешок с овсяными хлопьями и фекалиями, в которых уже поселились черви. Почти у всех кошек была запутанная, влажная и грязная шерсть, а у некоторых кошек шерсти вообще не было. По факту нарушения требований по обращению с животными был начат административный процесс, кошки изъяты и переданы в приют для животных.