"Почему одни равнее других?" Несколько стран призывают исключить Израиль из "Евровидения"

В этом году Израиль с песней «New Day Will Rise» будет представлять Юваль Рафаэль, выжившая во время атаки ХАМАС. 7 октября 2023 года Юваль находилась на музыкальном фестивале Nova, когда туда ворвались боевики ХАМАС. Ей удалось укрыться в бомбоубежище, но террористы из Газы бросали внутрь гранаты и открыли огонь по находившимся внутри. Многие рядом с Юваль тогда погибли, а ей пришлось притвориться мертвой и спрятаться под телами погибших, чтобы выжить. С 7 октября 2023 года Израиль ведет войну с террористами ХАМАС, которые руководят сектором Газа. Страна потеряла сотни гражданских жителей и солдат в этой войне, которую начал ХАМАС. До сих пор в секторе Газа остаются израильские заложники.