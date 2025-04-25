"Почему одни равнее других?" Несколько стран призывают исключить Израиль из "Евровидения"
Исландский общественный вещатель RUV подтвердил, что передал Европейскому вещательному союзу (EBU) обеспокоенность по поводу участия Израиля в песенном конкурсе "Евровидение", ранее высказанную министром иностранных дел страны. Исландия стала третьей страной, которая публично призвала к исключению Израиля из конкурса.
Ранее это сделали также Словения и Испания – первая из них на этой неделе повторно подтвердила свою позицию. В интервью газете Visir министр иностранных дел Исландии Торгердур Катрин Гуннарсдоттир заявила, что Израиль не должен участвовать в конкурсе, учитывая его действия в Газе, где погибло более 50 000 человек: «Как обычному гражданину, мне кажется странным и даже неестественным, что Израилю позволено участвовать в "Евровидении", учитывая военные преступления и даже этнические чистки, происходящие в Газе в последние недели и месяцы».
Испанский вещатель RTVE уже ранее призывал к открытой дискуссии между представителями стран-участниц по поводу участия Израиля. Министр иностранных дел Исландии придерживается схожей позиции, подчеркивая, что такие решения должны обсуждаться коллективно:
«Это должно быть коллективное решение европейских телевещателей, где, среди прочего, и Исландия — как представитель RUV — имеет право участвовать. И мне не кажется странным, что этот вопрос поднимается в таком формате».
На вопрос о том, должна ли Исландия бойкотировать конкурс, министр ответила, что это не было бы правильным шагом, но RUV должен использовать свой голос в рамках EBU: «Я считаю, что Исландия должна участвовать, если конкурс состоится. Исландцам не стоит его бойкотировать. Но Исландия должна рассмотреть этот вопрос и активно отстаивать свою позицию по поводу участия Израиля в рамках EBU».
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Представитель исландской делегации на «Евровидении» Рунар Фрейр Гисласон положительно оценил заявление министра. Он отметил, что до этого времени такой позиции не было на правительственном уровне, но теперь ясная позиция позволяет официально обратиться к EBU:
«Мы уже раньше четко указывали, что решения и мнения по этому вопросу должны исходить от министерства. Теперь, наконец, это недвусмысленное мнение выражено, и мы проинформировали об этом наших коллег в EBU».
С начала протестов против участия Израиля в «Евровидении», EBU неоднократно отвергал подобные призывы, подчеркивая, что конкурс должен оставаться вне политики.
Директор телеканала TV Slovenia Ксения Хорват также вновь выразила мнение, что Израилю не место в конкурсе. Словения уже в прошлом году первой из стран публично обратилась в EBU с таким требованием: «Конечно, когда упоминают "Евровидение", все мы осознаем реальность современного мира – сложную и глубоко несправедливую. Моя позиция по поводу участников не изменилась ни на йоту с прошлого года, и я по-прежнему твердо придерживаюсь призыва, который тогда выразила от имени TV Slovenia.
Тогда я просила, и сейчас снова прошу: почему одни равнее других? Конечно, я говорю о неравном отношении к России и Израилю. И о том, что страны-участницы должны иметь возможность прозрачно и коллективно принимать решения по важным вопросам – в том числе и о возможном исключении Израиля».
Директор добавила, что с момента предыдущего обращения EBU не предоставил удовлетворительного ответа.
Тем временем представитель Словении Клемен Слаконьи воздержался от личных комментариев по этому вопросу: «На данный момент это не моя борьба. У меня нет другой власти, кроме как исполнить песню как можно лучше. Все остальное с моей стороны было бы бесполезно и неэффективно».
В этом году Израиль с песней «New Day Will Rise» будет представлять Юваль Рафаэль, выжившая во время атаки ХАМАС. 7 октября 2023 года Юваль находилась на музыкальном фестивале Nova, когда туда ворвались боевики ХАМАС. Ей удалось укрыться в бомбоубежище, но террористы из Газы бросали внутрь гранаты и открыли огонь по находившимся внутри. Многие рядом с Юваль тогда погибли, а ей пришлось притвориться мертвой и спрятаться под телами погибших, чтобы выжить. С 7 октября 2023 года Израиль ведет войну с террористами ХАМАС, которые руководят сектором Газа. Страна потеряла сотни гражданских жителей и солдат в этой войне, которую начал ХАМАС. До сих пор в секторе Газа остаются израильские заложники.