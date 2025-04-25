В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии Сейм проведет торжественное заседание
фото: LETA
Декларация о восстановлении независимости Латвийской Республики - декларация независимости, принятая Верховным Советом Латвийской ССР 4 мая 1990 года и ставшая важнейшим шагом на пути к выходу Латвии из состава СССР и последующему международному признанию Латвийской Республики.
В Латвии

В 35-ю годовщину восстановления независимости Латвии Сейм проведет торжественное заседание

Отдел новостей

LETA

По случаю 35-й годовщины принятия декларации о восстановлении независимости Латвии 4 мая состоится торжественное заседание Сейма, сообщили агентству LETA в пресс-службе Сейма.

На заседании, которое начнется в 12 часов дня, выступят председатель Сейма Дайга Миериня, президент Эдгар Ринкевич и премьер-министр Эвика Силиня. Также запланированы видеообращения президента Ригикогу Эстонии Лаури Хуссара и председателя Сейма Литвы Саулюса Сквернялиса.

После выступлений в исполнении молодежного хора Balsis под управлением дирижера Интса Тетеровскиса, депутатов, членов Верховного совета и других участников мероприятия прозвучит гимн Латвии.

После заседания в 13:15 у главного входа в парламент будет отдана дань уважения тем, кто принял решение о восстановлении независимости - депутатам Верховного Совета, которые 35 лет назад проголосовали за это.

После мероприятия перед зданием парламента будет открыта выставка под открытым небом, посвященная 35-летию восстановления независимости Латвии.

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