Сегодня в Риге откроют мотосезон - днем в центре города перекроют движение

Во время парада Государственная полиция при необходимости будет регулировать или закрывать движение общественного транспорта. Некоторые маршруты автобусов (№ 10, 23 и 26) и троллейбусов (№ 4, 19 и 27) в период с 13:00 до 14:00 будут направлены в объезд, чтобы объехать улицы, по которым пройдет парад.