Сможет ли пророссийский лидер Республики Сербской Милорад Додик спровоцировать новую войну на Балканах и как Кремль пытается ему в этом помочь

Политическая система БиГ в ее нынешнем виде появилась в результате подписания в 1995 году Дейтонских соглашений, положивших конец длившейся с 1992 года кровопролитной войне. Страна была разделена по этническому принципу на три политических образования: Республику Сербскую с административным центром в городе Баня-Лука, Федерацию Боснии и Герцеговины и небольшую территорию, находящуюся де-факто под международным контролем, — округ Брчко. При этом в двух крупнейших политических единицах проживают три этноса: босняки, хорваты и сербы. В основном они исповедуют мусульманство, католицизм и православие, соответственно. По одному человеку от каждого этноса представлено в Президиуме БиГ — коллективном высшем органе исполнительной власти, аналогичном посту главы государства. Каждый из трех членов Президиума имеет право накладывать вето на решения других, что, с одной стороны, позволяет сохранять хрупкий баланс между правами этнических групп, а с другой — парализует почти любые реформы. При этом фактически власть в стране функционирует под международным наблюдением. Его осуществляет Верховный представитель по Боснии и Герцеговине, который получает свой пост после одобрения его кандидатуры Советом Безопасности ООН. Правда, нынешний Верховный представитель — немецкий дипломат Кристиан Шмидт — в 2021 году был назначен послами стран — участниц руководящего комитета по контролю за соблюдением Дейтонских соглашений в обход процедуры согласования в Совбезе ООН, так как там его кандидатуру грозилась заблокировать Россия. Это решение еще больше запутало и без того непростую ситуацию вокруг БиГ, раздираемой внутренними и внешними противоречиями. Борьба между Западом и Кремлем за пост Верховного представителя БиГ идет неспроста. По конституции страны, этот «арбитр» обладает широкими полномочиями и может принимать решения, обязательные к исполнению всеми органами власти во всех частях федерации. В частности, у Верховного представителя есть право отправлять в отставку любых чиновников страны, в том числе главу РС. Новый этап игры на обострение, которую ведет Милорад Додик, начался после 2022 года. На фоне полномасштабного вторжения России в Украину в Вашингтоне и Брюсселе увидели, во что могут выливаться неурегулированные и замороженные конфликты в центре Европы.