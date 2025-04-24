В 1999 году Юрия Башмета наградили орденом Великого князя Литовского Гедиминаса IV степени.
В мире
Вчера 10:22
В Литве лишили государственной награды российского дирижера Башмета
Президент Литвы Гитанас Науседа в среду лишил государственной награды российского дирижера Юрия Башмета.
В 1999 году тогдашний президент Валдас Адамкус наградил Башмета орденом Великого князя Литовского Гедиминаса IV степени.
Вчера глава государства подписал указ об исключении деятеля российской культуры из списка награжденных. В декрете Науседы говорится, что россиянин лишен награды «за дискредитацию звания награжденного». Башмет выразил поддержку вторжению России в Украину.
В 2019 году Башмет заявил, что западные страны "злятся и завидуют", что у них нет "лидера такого таланта и таких качеств", как Владимир Путин
«Юрий Башмет является активным сторонником российской агрессии в Украине. Этим все и сказано», — отметил BNS советник президента Томас Бержинскас.