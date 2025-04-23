Трампа разозлили слова Зеленского о том, что "Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма"
Американский президент Дональд Трамп вновь высказался о ситуации вокруг Крыма и ходе войны в Украине.
В начале своей публикации в соцсети президент США обратил внимание на интервью Владимира Зеленского для The Wall Street Journal. «Президент Украины Владимир Зеленский хвастается на первой странице The Wall Street Journal, заявляя: "Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма. Здесь нечего обсуждать"», — процитировал он слова украинского лидера.
Далее американский президент выразил мнение, что столь жесткая позиция лишь усложняет возможные переговоры: «Это заявление очень вредно для мирных переговоров с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад при президенте Бараке Хусейне Обаме, и это даже не является предметом обсуждения».
Особое внимание Дональд Трамп уделил вопросу исторической принадлежности Крыма и тому, что, по его мнению, Киев не предпринял своевременных действий:
«Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, почему они не боролись за него 11 лет назад, когда он был передан России без единого выстрела? Этот район также много лет до "передачи Обамой" был местом расположения крупных российских баз подводных лодок».
Трамп утверждает, что именно подобные заявления «делают так трудно урегулировать эту войну». По его словам, ситуация для Украины крайне тяжелая: «Ему нечем хвастаться! Ситуация для Украины крайне тяжелая — он может выбрать мир или продолжить бороться еще три года, прежде чем потеряет всю страну».
Он также подчеркнул, что не имеет никакого отношения к России, но считает важным остановить кровопролитие:
«Мне важно спасти в среднем пять тысяч русских и украинских солдат в неделю, которые погибают по пустякам. Заявление, сделанное Зеленским сегодня, не приведет ни к чему, кроме как к продлению "поля смерти", и никто этого не хочет!»
В заключение президент США отметил: «Мы очень близки к соглашению, но человек с "пустыми картами" должен теперь, наконец, завершить это дело. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выйти из этого полного и тотального беспорядка, который никогда бы не начался, если бы я был президентом!»