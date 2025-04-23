Трампа разозлили слова Зеленского о том, что "Украина не будет юридически признавать оккупацию Крыма"

В заключение президент США отметил: «Мы очень близки к соглашению, но человек с "пустыми картами" должен теперь, наконец, завершить это дело. Я с нетерпением жду возможности помочь Украине и России выйти из этого полного и тотального беспорядка, который никогда бы не начался, если бы я был президентом!»