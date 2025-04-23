В Детской больнице продолжают лечение пять детей с инфекцией E.coli

Как сообщалось, с начала вспышки до прошлой недели в Детскую больницу поступил 31 ребенок с подтвержденной инфекцией E. coli. По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), в настоящее время распространение опасной инфекции пошло на спад, и в последние дни новых случаев заболевания выявлено не было. Последний новый случай, связанный с ранее зарегистрированной вспышкой, был выявлен 15 апреля.