"Сотрудники и охрана должны вмешиваться": PVD описал недопустимое поведение людей в магазине

В эфире TV24 одна из зрительниц задала вопрос: «Я очень часто замечаю в супермаркетах, что люди кладут собак в тележки для покупок, предназначенные для продуктов. Простите, но ведь собака пришла с грязными лапами, возможно, перед этим где-то испражнялась. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об этом явлении, которое довольно часто можно наблюдать в магазинах?»