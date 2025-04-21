Ничего святого: вор вломился в кошачий приют в Риге и украл ящик с пожертвованиями

Центр, открытый в 2022 году, заботится о бездомных и оставшихся без ухода кошках, оказавшихся в беде, и ищет им дом. Это волонтерская организация по спасению животных, деятельность которой в значительной степени зависит от пожертвований и поддержки неравнодушных людей, говорится на сайте центра.