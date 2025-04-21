Иллюстративное фото.
Аварии и происшествия
Вчера 23:33
Ничего святого: вор вломился в кошачий приют в Риге и украл ящик с пожертвованиями
Прошлой ночью был ограблен приют для кошек Remi в Риге, на улице Каугуру, 10. Об этом сообщили представители приюта.
Вор унес с собой ящик для пожертвований и мобильный телефон. Также были разбиты двери приюта. На улице Каугуру, 10, в одном здании находятся приют и ветеринарная клиника, которые были открыты осенью 2022 года.
Центр, открытый в 2022 году, заботится о бездомных и оставшихся без ухода кошках, оказавшихся в беде, и ищет им дом. Это волонтерская организация по спасению животных, деятельность которой в значительной степени зависит от пожертвований и поддержки неравнодушных людей, говорится на сайте центра.