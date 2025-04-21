От имени латвийского народа президент выразил соболезнования в связи со смертью папы римского Франциска

Премьер-министр Эвика Силиня также выразила соболезнования в связи со смертью главы католической церкви, отметив, что мысленно она вместе с миллионами скорбящих людей по всему миру, которым был дорог папа Франциск. Силиня подчеркнула, что Франциска будут помнить за его смирение, заботу о бедных и стремление к инклюзивности.