ChatGPT потратил миллионы долларов, чтобы ответить на каждое "спасибо"
Вежливые слова «пожалуйста» и «спасибо», которые пользователи отправляют ChatGPT, обходятся создателям чат-бота очень дорого. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман рассказал, что вычислительные мощности, необходимые для ответного сообщения на вежливость, привели к трате «десятков миллионов долларов» с момента запуска.
Сэм Альтман ответил одному из пользователей X, который поинтересовался, как много денег OpenAI потеряла на оплате электроэнергии из‑за того, что люди говорили «пожалуйста» и «спасибо» в адрес ChatGPT. При этом бизнесмен подчеркнул, что точных данных он не знает, сообщает Daily Afisha.
Опрос, проведенный в конце 2024 года, показал, что 67% респондентов из США любезны с чат-ботами на базе ИИ. 55% американцев проявляют вежливость, «потому что считают это правильным», а 12% надеются на пощаду в случае восстания ИИ.
В 2024 году газета The Washington Post выяснила, что отправка одного электронного сообщения из 100 слов расходует 0,14 киловатт-часа электроэнергии, что достаточно для питания 14 светодиодных ламп в течение часа. Если раз в неделю в течение года отправлять одно сообщение, созданное при помощи ИИ, потраченной энергии хватило бы девяти домохозяйствам в Вашингтоне на один час.