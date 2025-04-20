В последний раз ЦПКЗ сообщал о новом случае, связанном с предыдущими вспышками, 15 апреля.
В Латвии
Сегодня 12:09
Новых случаев нет уже 5 дней: распространение опасной инфекции E. coli остановилось
В течение нескольких дней не было выявлено новых случаев заражения кишечной инфекции E. coli в связи с ранее зарегистрированными вспышками, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).
В последний раз ЦПКЗ сообщал о новом случае, связанном с предыдущими вспышками, 15 апреля.
Эпидемиологическое расследование все еще продолжается. ЦПКЗ сообщил, что ожидает результатов секвенирования, чтобы точно определить те случаи инфекции в детских учреждениях и за их пределами, в которых присутствуют идентичные возбудители.
На данный момент зарегистрировано более 60 случаев заражения этой кишечной палочкой, большинство из них - у детей. Случаи заболевания выявлены в Риге, Лиепайском, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском районах.