"Это театр для одного зрителя": эксперты оценили прекращение огня со стороны РФ

При этом, российский ученый, говоривший с изданием на условиях анонимности, предположил, что заявление Путина о "пасхальном перемирии" прозвучало в тот момент, когда "российское руководство поняло, что ему нужно сделать какой-то жест, чтобы перебросить мяч на площадку другой стороны".