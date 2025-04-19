После рекордов жары в начале пасхальных праздников прогнозы на будущее уже не столь обнадеживающие

В Пасхальное воскресенье будет дуть слабый ветер, временами порывистый при грозах. Воздух прогреется до +15...+20 градусов, до +22 градусов в Латгале и только до +11...+15 градусов на Курземском побережье. Постепенно в страну начнет поступать более холодная воздушная масса, поэтому в ночь на понедельник столбик термометра опустится до +6...+11 градусов, днем поднимется до +11...+16 градусов, в юго-восточных регионах будет +16...+21 градус, а на побережье на несколько градусов холоднее.