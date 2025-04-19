После рекордов жары в начале пасхальных праздников прогнозы на будущее уже не столь обнадеживающие
После рекордов тепла в пятницу и субботу Пасха придет с дождем и грозой, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ночью небо над Латвией будет проясняться лишь временами, и ожидаются кратковременные дожди, местами сильные. Ветер будет слабым или умеренным с юга, во время гроз порывами 15-19 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +10...+15 градусов, в западных районах +8...+9 градусов.
В Риге в течение ночи ожидается кратковременный дождь, в начале ночи возможны сильные грозовые дожди. Во время гроз будет дуть порывистый ветер до 15 метров в секунду. Минимальная температура воздуха составит +13...+14 градусов.
В первый день Пасхи дождь с возможными грозами ожидается в ночные и утренние часы, днем количество осадков уменьшится, а затем снова пройдут локальные дожди.
В понедельник дожди и грозы ожидаются только в ночные и утренние часы. В некоторых районах сгустится туман, который может значительно ухудшить видимость.
В Пасхальное воскресенье будет дуть слабый ветер, временами порывистый при грозах. Воздух прогреется до +15...+20 градусов, до +22 градусов в Латгале и только до +11...+15 градусов на Курземском побережье. Постепенно в страну начнет поступать более холодная воздушная масса, поэтому в ночь на понедельник столбик термометра опустится до +6...+11 градусов, днем поднимется до +11...+16 градусов, в юго-восточных регионах будет +16...+21 градус, а на побережье на несколько градусов холоднее.