Агрессивные хамы: большое число смертей на дорогах Латвии объяснили поведением водителей
Безопасность дорожного движения можно повысить, уменьшая эгоцентризм водителей, меняя дорожные знаки и создавая движение на двух уровнях. К такому выводу пришли участники ежегодной конференции дорожной отрасли стран Балтии, сообщает 360TV Ziņas.
Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях (ДТП) в Латвии по-прежнему самое высокое среди стран Балтии — 59 жертв на миллион жителей. Одной из причин этого исследователи Латвийского университета называют эгоцентризм водителей, наблюдая за их поведением в течение двух с половиной лет. Латвийским водителям не хватает вежливости и эмпатии — способности взглянуть на ситуацию глазами других участников движения: водителей, велосипедистов и пешеходов.
«Чем больше осторожности и смены перспективы — тем лучше. Реже или лишь случайно нарушают ПДД те, у кого эти две черты выражены сильнее. И, что не менее важно, они чаще ведут себя так, что их действия помогают другим тоже ездить безопасно», — рассказывает профессор Латвийского университета и ведущий исследователь Иварс Аустерс.
К сожалению, многие водители на дорогах по-прежнему ведут себя агрессивно. Треть погибших теряют жизнь в столкновениях, половина из которых — лобовые. Latvijas valsts ceļi получают множество жалоб на окружную дорогу Риги (A4), где именно замедленное движение часто приводит к опасным ситуациям. Тем не менее, поведение латвийских водителей остается довольно агрессивным. «Конечно, самое безопасное — это сидеть в пробке. Но нужно искать решения, чтобы условия, в которых находится человек, были комфортными. Никому не нравится стоять в пробках. А потом начинается — ставим светофоры, сужаем дороги, как на дороге к Балтезеру. Все злятся друг на друга, и вот уже появляется момент: "О, я могу обогнать, отомстить тому, кто подрезал" — и вот уже конфликт», — поясняет заместитель директора Департамента организации движения Latvijas valsts ceļi Айнарс Морозс.
Среди стран Балтии наименьшее количество погибших в ДТП — в Литве. Представители соседнего государства гордятся тем, что за последние 20 лет количество жертв удалось сократить в восемь раз. «Пешеходные переходы через государственные дороги, это зебры, двухуровневые переходы. У нас много дорог проходят через небольшие населенные пункты. Мы уже привели в порядок половину из полутора тысяч пешеходных переходов. Также во всех черных точках были изменены знаки и организация движения», — объясняет успех Литвы руководитель проектов отдела инфраструктурного обслуживания VIA Lietuva Викторас Лапинас.
В этом году в Латвии запланированы 11 проектов по улучшению организации движения на сумму более 13 миллионов евро. Среди них — строительство тоннелей под Елгавским и Баусским шоссе.