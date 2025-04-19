Агрессивные хамы: большое число смертей на дорогах Латвии объяснили поведением водителей

К сожалению, многие водители на дорогах по-прежнему ведут себя агрессивно. Треть погибших теряют жизнь в столкновениях, половина из которых — лобовые. Latvijas valsts ceļi получают множество жалоб на окружную дорогу Риги (A4), где именно замедленное движение часто приводит к опасным ситуациям. Тем не менее, поведение латвийских водителей остается довольно агрессивным. «Конечно, самое безопасное — это сидеть в пробке. Но нужно искать решения, чтобы условия, в которых находится человек, были комфортными. Никому не нравится стоять в пробках. А потом начинается — ставим светофоры, сужаем дороги, как на дороге к Балтезеру. Все злятся друг на друга, и вот уже появляется момент: "О, я могу обогнать, отомстить тому, кто подрезал" — и вот уже конфликт», — поясняет заместитель директора Департамента организации движения Latvijas valsts ceļi Айнарс Морозс.