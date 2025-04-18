Проживающие в Эстонии российские пенсионеры тоже остались без денег. Выплаты получили только ветераны

Тысячи проживающих в Эстонии и получающих российские пенсии пожилых людей остались без денег, несмотря на приближающиеся пасхальные праздники. Всего из России пенсии выплачивают около 4000 человек, подавляющее большинство из которых — пенсионного возраста. Только 262 человека получают только российскую пенсию, остальные получают и эстонскую, и российскую пенсию. Большинство этих получателей пенсий также работали в Эстонии и также имеют право на эстонскую пенсию, которая в среднем составляет около 600 евро в месяц, и Эстония выплачивала ее им вовремя.