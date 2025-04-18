На шоссе Тинужи водитель, решив обогнать 8 машин в тумане, устроил смертельный тест удаче

«Восемь машин, и одна за другой шли. Расстояние было довольно коротким. И он всех обгонял по одной. Он обогнал меня и втиснулся, но потом вдруг начал тормозить. Затем обогнал следующего. С противоположной стороны ехали машины, сигналили, он снова влез в свою полосу. Потом началась сплошная линия, он по ней пошел, обогнал следующего. И так он всех по одному обгонял. Это очень неадекватный водитель», — говорит Иварс о произошедшем.