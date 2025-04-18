На шоссе Тинужи водитель, решив обогнать 8 машин в тумане, устроил смертельный тест удаче
На рассвете часто наблюдается туман. Он может быть настолько густым, что водителям приходится быть особенно осторожными, чтобы не совершить ошибочный маневр и не попасть в ситуацию, угрожающую жизни. Один водитель в среду на шоссе Тинужи решил бросить вызов судьбе и рискнуть, чтобы обогнать как минимум восемь машин, несмотря на то, что встречный транспорт было невозможно разглядеть, сообщает "Degpunktā".
Около 7:00 утра, когда солнце поднялось немного над горизонтом, а окрестности окутал туман, колонна автомобилей ехала по шоссе Тинужи в сторону Кокнесе. Примерная скорость была 80 км/ч, так как впереди находилось несколько фур.
Водитель одного грузового микроавтобуса, несмотря на погодные условия, решил, что сможет вырваться в начало колонны. На видео, снятое очевидцем, можно разглядеть силуэты вдали, но в реальности туман казался почти непроглядным. «Туман был такой, что было видно одну машину, а следующую уже не было видно», — рассказывает очевидец Иварс.
«Восемь машин, и одна за другой шли. Расстояние было довольно коротким. И он всех обгонял по одной. Он обогнал меня и втиснулся, но потом вдруг начал тормозить. Затем обогнал следующего. С противоположной стороны ехали машины, сигналили, он снова влез в свою полосу. Потом началась сплошная линия, он по ней пошел, обогнал следующего. И так он всех по одному обгонял. Это очень неадекватный водитель», — говорит Иварс о произошедшем.
Давление подскочило как у тех водителей, которым из тумана вдруг навстречу выныривал свет фар машины, так и у тех, кому приходилось впускать водителя назад в полосу после неудачного маневра. Эксперт по дорожной безопасности Эдмунд Озолниекс объясняет, что в данной ситуации дополнительную опасность создавали и другие факторы, усилившие влияние тумана на сложность вождения. Следовало учитывать не только туман, но и то, что встречным водителям мешало солнце. В такие моменты действия водителей могут быть запоздалыми.
Туман, который образуется вблизи дорог, формируется ночью при спокойной погоде. Обычно наблюдаются ясное небо и слабый ветер. Такие ночи часто бывают весной, поэтому в последние дни водители часто сталкиваются с более сложными условиями на дорогах, требующими повышенного внимания.
Синоптик Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии София Силиня объясняет, что ночью приземный слой воздуха остывает, температура падает до точки росы, и водяной пар в воздухе конденсируется. Такой туман также зависит от рельефа и может образовываться в низинах или открытых местах. Также на образование тумана влияют такие условия, как близость водоемов. Туман становится особенно опасным для участников дорожного движения, когда видимость падает ниже 100 метров. Эксперты отмечают, что обгон можно безопасно выполнять только тогда, когда это позволяет как разметка на дороге, так и четкая видимость — настолько далеко, насколько хватает глаз.