В ближайшие четыре дня общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходных дней

В этот период изменится и режим работы парковок и клиентских центров Rīgas satiksme. Платные парковки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas satiksme, будут бесплатными в пятницу, воскресенье и понедельник. 19 апреля (суббота) платные парковки будут работать в обычном режиме: в зонах A, B, C, D — с 9:00 до 17:00, в зоне R — с 6:00 до 24:00.