Иллюстративное фото.
В Латвии
Вчера 09:22
В ближайшие четыре дня общественный транспорт Риги будет курсировать по графику выходных дней
С сегодняшнего дня до 21 апреля в Риге общественный транспорт будет работать по графику выходных дней, сообщили агентству LETA в отделе общественных отношений Rīgas satiksme, руководителем которого является Байба Барташевича-Фельдмане.
В этот период изменится и режим работы парковок и клиентских центров Rīgas satiksme. Платные парковки Рижского самоуправления, обслуживаемые Rīgas satiksme, будут бесплатными в пятницу, воскресенье и понедельник. 19 апреля (суббота) платные парковки будут работать в обычном режиме: в зонах A, B, C, D — с 9:00 до 17:00, в зоне R — с 6:00 до 24:00.
На подземной парковке по адресу ул. К. Валдемара, 5a, оплата осуществляется по установленным тарифам все дни.
Во время пасхального мероприятия в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, которое состоится 20 апреля, на маршруты 1-го трамвая, а также 28-го и 29-го автобусов и 31-го троллейбуса будут направлены транспортные средства большей вместимости.