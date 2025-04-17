В Латвии начали строить новую железнодорожную линию. Нет, это не Rail Baltica
В Валмиерском индустриальном парке стартовало строительство железнодорожной инфраструктуры.
Самоуправление продолжает реализацию проекта фонда восстановления ЕС — «Развитие Валмиерского индустриального парка», который стал крупнейшей инвестицией в развитие предпринимательства в Валмиере и крае.
Одним из стратегических преимуществ парка станет наличие железной дороги с логистической площадкой для погрузки и разгрузки, а также двумя путями приема и отправки поездов. В парке предусмотрено строительство ширококолейной железнодорожной сети длиной 2,3 км и соединения с общественной железной дорогой длиной 0,8 км. Работы уже начались: построено соединение с железной дорогой общего пользования и начата укладка путей.
Соединение с общественной железной дорогой создано за пределами парка, вдоль основного пути участка «Валмиера – Бале». Сейчас железнодорожная насыпь до границ парка построена на более чем 70%, а рельсы и шпалы уложены на участке 300 м из запланированных 720 м. Также будет перестроен участок главного пути протяженностью 443 м, чтобы освободить место для подъездной дороги в районе путепровода шоссе Валмиера–Смилтене.
На территории самого индустриального парка уже начались работы по строительству внутренней железнодорожной сети. Продолжаются работы на логистической площадке площадью около 44 600 м², рассчитанной на нагрузку в 60 тонн, где будет происходить погрузка и выгрузка железнодорожных грузов.