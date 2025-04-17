В Латвии начали строить новую железнодорожную линию. Нет, это не Rail Baltica

Соединение с общественной железной дорогой создано за пределами парка, вдоль основного пути участка «Валмиера – Бале». Сейчас железнодорожная насыпь до границ парка построена на более чем 70%, а рельсы и шпалы уложены на участке 300 м из запланированных 720 м. Также будет перестроен участок главного пути протяженностью 443 м, чтобы освободить место для подъездной дороги в районе путепровода шоссе Валмиера–Смилтене.