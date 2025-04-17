Министр обороны Польши в Адажи: "Мы будем защищать границы НАТО"

В свою очередь, министр обороны Латвии Андрис Спрудс отметил, что сейчас полное вызовов время, когда нужно бороться каждый день, чтобы отстоять демократию. За существование государства борется и Украина, и Запад должен продолжать поддерживать эту страну, добавил министр обороны Латвии. Спрудс также подчеркнул, что Латвия продолжит инвестировать в оборону и сотрудничество с союзниками по НАТО. А пребывание солдат НАТО в Латвии гарантирует более безопасную и спокойную жизнь.