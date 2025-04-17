Евросоюз решил и дальше покупать сжиженный природный газ из РФ

Как сообщает DW, из-за сопротивления правительств отдельных стран и неопределенности в плане альтернативных источников, вместо этого Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. План должен быть обнародован в начале мая, но подробностей пока мало. Еврокомиссия планирует представить 17-й пакет санкций в отношении России к июню, однако работа над ним продвигается медленно, рассказали источники журналистам.