Латвия от газа из РФ отказалась уже давно.
В мире
Вчера 14:23
Евросоюз решил и дальше покупать сжиженный природный газ из РФ
Евросоюз отказался от идеи внесения в будущие пакеты санкций запрета на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ).
Как сообщает DW, из-за сопротивления правительств отдельных стран и неопределенности в плане альтернативных источников, вместо этого Еврокомиссия хочет разработать новую дорожную карту по полному отказу от российских энергоресурсов к 2027 году. План должен быть обнародован в начале мая, но подробностей пока мало. Еврокомиссия планирует представить 17-й пакет санкций в отношении России к июню, однако работа над ним продвигается медленно, рассказали источники журналистам.
По словам одного из собеседников Reuters, Еврокомиссия не хочет рисковать потерей возможности закупки СПГ в России из-за санкций, поскольку это ослабит ее позицию на текущих переговорах о таможенных пошлинах с США.