А у депутатов - каникулы!
фото: LETA
Весеннюю сессию Сейм начнет 28 апреля.
В Латвии

А у депутатов - каникулы!

Отдел новостей

LETA

Сейм Латвии сегодня закрывает зимнюю сессию и отправляется на недельные каникулы

Весеннюю сессию Сейм начнет 28 апреля, а закроет 20 июня. Осенняя сессия этого года начнется 1 сентября и продлится до 22 декабря.

Регламент Сейма предусматривает, что сессии Сейма бывают очередными и внеочередными. Очередных сессий в году три - осенняя, зимняя и весенняя. В промежутках между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.

Темы

СеймСейм Латвии1 сентября

Другие сейчас читают