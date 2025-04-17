Весеннюю сессию Сейм начнет 28 апреля.
В Латвии
Вчера 11:17
А у депутатов - каникулы!
Сейм Латвии сегодня закрывает зимнюю сессию и отправляется на недельные каникулы
Весеннюю сессию Сейм начнет 28 апреля, а закроет 20 июня. Осенняя сессия этого года начнется 1 сентября и продлится до 22 декабря.
Регламент Сейма предусматривает, что сессии Сейма бывают очередными и внеочередными. Очередных сессий в году три - осенняя, зимняя и весенняя. В промежутках между сессиями Сейма при необходимости может быть созвана внеочередная сессия Сейма.