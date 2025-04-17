В Риге на месте ремонтных работ под колесами грузовика погиб пешеход

В среду в Латвии зарегистрировано 126 ДТП. Среди пострадавших два пешехода и два велосипедиста. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вчера были наказаны 12 водителей, причем восемь из них находились за рулем в состоянии настолько сильного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или выплатой его стоимости.