В Риге на месте ремонтных работ под колесами грузовика погиб пешеход
За минувшие сутки в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 13 человек и один человек погиб, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Вчера примерно в 15:30 в Риге, на ул. Браслас, на месте дорожных ремонтных работ водитель грузовика MAN совершил наезд на пешехода, который погиб на месте происшествия. Госполиция расследует обстоятельства происшествия.
В среду в Латвии зарегистрировано 126 ДТП. Среди пострадавших два пешехода и два велосипедиста. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения вчера были наказаны 12 водителей, причем восемь из них находились за рулем в состоянии настолько сильного опьянения, что будут привлечены к уголовной ответственности с конфискацией транспортного средства или выплатой его стоимости.
По причине нарушения скоростного режима к административной ответственности за сутки привлечены 199 водителей, а всего в связи с различными нарушениями правил дорожного движения оформлено 516 протоколов об административном правонарушении.