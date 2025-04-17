Дождались! Рижское колесо обозрения открывается для посетителей
Сегодня для посетителей будет открыт комплекс столичного колеса обозрения в парке Узварас в Пардаугаве, сообщили представители реализующего проект колеса обозрения SIA PR operators.
Открытие колеса обозрения состоится в 12:00, в мероприятии примет участие команда по реализации проекта, представители арт-центра Zuzeum и Рижской думы.
Посетителям колесо обозрения будет доступно с 13 часов.
Колесо обозрения предусмотрено к использованию в любое время года, так как его кабины оборудованы как кондиционерами, так и обогревательными установками. Оно может одновременно вместить 240 пассажиров - по восемь в каждой из 30 кабин. Одна поездка на колесе обозрения займет 15 минут.
На территории вокруг колеса обозрения также будет возможность осмотреть цифровую выставку, созданную в сотрудничестве с арт-центром Zuzeum, которая предлагает новый взгляд на Ригу, - посредством старинных городских карт и гравюр, плакатов и афиш ХХ века, а также оригинальных произведений различных художников на тему Риги.
Как сообщалось, общая высота Рижского колеса обозрения составляет 65 метров.
Право построить в Пардаугаве колесо обозрения RPR operators получило осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро. Договор с думой предусматривал, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработке строительного проекта помешала пандемия и документы более года находились на согласовании в столичном строительном управлении, поэтому срок был продлен.
Одна поездка на колесе обозрения будет длиться 15 минут. Стоимость билета:
- для взрослых — 17 евро;
- для студентов с картой ISIC и пенсионеров — 15 евро;
- для детей от 3 до 12 лет — 13 евро.
Все билеты можно будет приобрести в кассах у подножия колеса обозрения.