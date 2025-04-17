Названы самые котолюбивые страны Европы. По одному из показателей Латвия оказалась на втором месте

В итоге они пришли к выводу, что самой густонаселенной кошками страной ЕС является Мальта, а наименее густонаселенной – Греция. Также именно на Мальте было зафиксировано больше всего кошек на квадратный километр (316,46), тогла как меньше всего – в Финляндии (2,9).