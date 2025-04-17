Названы самые котолюбивые страны Европы. По одному из показателей Латвия оказалась на втором месте
По доле домохозяйств, в которых проживают кошки, Латвия оказалась на втором месте в Европе.
В рамках исследования компании Go Voyager были проанализированы численность кошек на квадратный километр в каждой из 27 стран Евросоюза, а также процент домохозяйств, в которых есть хотя бы одна кошка.
"Рейтинг каждой страны ЕС на основе вышеупомянутых данных позволил нашей команде выяснить, какое государство-член ЕС лучше всего подходит для посещения любителями кошек, поскольку там существует более высокая вероятность встретить пушистого друга", – отметили авторы исследования.
В итоге они пришли к выводу, что самой густонаселенной кошками страной ЕС является Мальта, а наименее густонаселенной – Греция. Также именно на Мальте было зафиксировано больше всего кошек на квадратный километр (316,46), тогла как меньше всего – в Финляндии (2,9).
Румынию признали страной с наибольшим количеством домохозяйств, в которых живут кошки – 48%, тогда как меньше всего кошек проживают в домохозяйствах Греции (13%). Латвия оказалась на втором месте по этому показателю - 37%. На втором месте Венгрия - 34%.
Общий рейтинг лучших стран Европы для любителей кошек, учитывающий все показатели, весьма неожиданно для многих возглавила Бельгия – там проживает 81,89 кошек на квадратный километр из-за высокой культуры содержания домашних животных и тесноты жилых помещений. Кошки живут в 33% бельгийских домохозяйств.