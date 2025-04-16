Круизное судно Serenade of the Seas в Рижском порту.
В Латвии
Вчера 16:04
В этом сезоне в Ригу зайдет больше круизных судов, чем годом ранее
В Рижском порту в этом году запланированы 85 заходов круизных судов, что на 28% больше, чем в прошлом году.
Как сообщили в Управлении свободного порта Риги, в этом году в Ригу заявлены визиты 85 круизных судов от различных операторов из Европы и США, а на следующий год уже получены бронирования на 90 заходов.
Первым круизным судном сезона 2025 года в Риге стал лайнер Ambience британской круизной компании Ambassador, который прибыл в феврале. Следующий визит ожидается в субботу, 19 апреля, когда в Рижский порт зайдет судно Le Champlain французской круизной линии Ponant.
В 2024 году в Рижском порту было обслужено в общей сложности 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году, когда было обслужен 81 681 пассажир. В 2024 году в Рижском порту было запланировано 66 заходов круизных судов.