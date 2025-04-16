В этом сезоне в Ригу зайдет больше круизных судов, чем годом ранее

В 2024 году в Рижском порту было обслужено в общей сложности 80 870 пассажиров круизных судов, что на 1% меньше, чем в 2023 году, когда было обслужен 81 681 пассажир. В 2024 году в Рижском порту было запланировано 66 заходов круизных судов.