"Такая конкуренция может стать нездоровой": перед Пасхой Латвию наводнили украинские яйца
Как и в прошлом году, перед Пасхой в Латвию в больших количествах ввезены белые яйца из Эстонии и Украины. Местные птицеводы еще в начале года выражали обеспокоенность по поводу недобросовестной конкуренции, подчеркивая, что низкие цены и объемы импорта угрожают местным предприятиям.
По словам представителей отрасли, из общего объема импорта украинских яиц в Европу около 30% оказывается в странах Балтии, в том числе 10% - в Латвии, сообщает Latvijas Avīze.
В некоторых городах, например, в Лиепае, местных яиц в магазинах было даже не купить, заметил председатель правления Alūksnes putnu ferma Херманис Довгийс. "Не думаю, что украинские яйца полностью вытеснят местную продукцию, но их объемы значительны, и влияние на рынок ощущается. В нашем регионе покупательная способность относительно низкая. В Скандинавии, например, нет спроса даже на латвийские яйца, не говоря уже о яйцах из стран, не входящих в ЕС, где действуют более низкие стандарты качества и содержания птиц. С одной стороны, это хорошо, что продукт становится более доступным для широкого круга потребителей, но в результате страдают местные производители", - говорит директор по коммуникации и развитию Balticovo Томс Аушкапс.
"Разумеется, поддержка Украины очень важна, но она не должна осуществляться за счет одной отрасли. Я сочувствую нашим украинским коллегам, но мы должны помнить, что Европа в целом самодостаточна, и такая конкуренция может стать нездоровой", - добавляет руководитель Alūksnes putnu ferma.