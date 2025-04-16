"Такая конкуренция может стать нездоровой": перед Пасхой Латвию наводнили украинские яйца

В некоторых городах, например, в Лиепае, местных яиц в магазинах было даже не купить, заметил председатель правления Alūksnes putnu ferma Херманис Довгийс. "Не думаю, что украинские яйца полностью вытеснят местную продукцию, но их объемы значительны, и влияние на рынок ощущается. В нашем регионе покупательная способность относительно низкая. В Скандинавии, например, нет спроса даже на латвийские яйца, не говоря уже о яйцах из стран, не входящих в ЕС, где действуют более низкие стандарты качества и содержания птиц. С одной стороны, это хорошо, что продукт становится более доступным для широкого круга потребителей, но в результате страдают местные производители", - говорит директор по коммуникации и развитию Balticovo Томс Аушкапс.