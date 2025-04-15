Еще один ребенок госпитализирован с опасной инфекцией кишечной палочки
Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) сегодня получил еще одно сообщение о госпитализации ребенка с энтерогеморрагической инфекцией E. coli.
Установлено, что ребенок посещал дошкольное учреждение, в котором зарегистрирован другой больной и оба случая по времени совпадают с ранее зарегистрированными вспышками. ЦПКЗ подчеркивает, что эпидемиологическое расследование продолжается. В настоящее время ожидаются результаты секвенирования патогенных E. coli, чтобы точно определить те случаи инфекции в детских учреждениях и за их пределами, которые объединены идентичными возбудителями. Это даст возможность более точно определить поставщиков продуктов питания, связывающих людей, инфицированных идентичной E. coli, пояснили в ЦПКЗ.
Таким образом, на сегодня зарегистрировано более 60 случаев инфицирования E. coli, большинство у детей.
Как сообщалось, в конце прошлой недели Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) в целях предосторожности частично приостановила работу линии ручной расфасовки продукции молочного кооператива Straupe из-за заражения продуктов питания бактериями E.coli, так как у нескольких работников предприятия была выявлена эта инфекция. Предприятие поставляло эти продукты в 14 учебных заведений в то время, когда кишечной инфекцией, вызванной E.Coli, заболели несколько воспитанников этих учреждений в разных регионах Латвии.
В понедельник на предприятии прошла повторная проверка, чтобы убедиться, что приняты все необходимые меры, чтобы в дальнейшем предприятие могло в полном объеме гарантировать потребителям безопасность произведенной продукции. После нее ПВС разрешила Straupe полностью возобновить производство.
Директор департамента анализа и профилактики риска инфекционных заболеваний ЦПКЗ Юрий Перевощиков ранее отмечал, что доказательства связи заболевания детей и работников косвенны. Он также подчеркнул, что эпидемиологическое расследование продолжается.