Еще один ребенок госпитализирован с опасной инфекцией кишечной палочки

Установлено, что ребенок посещал дошкольное учреждение, в котором зарегистрирован другой больной и оба случая по времени совпадают с ранее зарегистрированными вспышками. ЦПКЗ подчеркивает, что эпидемиологическое расследование продолжается. В настоящее время ожидаются результаты секвенирования патогенных E. coli, чтобы точно определить те случаи инфекции в детских учреждениях и за их пределами, которые объединены идентичными возбудителями. Это даст возможность более точно определить поставщиков продуктов питания, связывающих людей, инфицированных идентичной E. coli, пояснили в ЦПКЗ.