Латвийцы обмануты на миллионы: государству пора включиться в борьбу с мошенниками

Информация о мошенничестве показывает, что нам по-прежнему нужно быть очень осторожными с телефонными мошенниками. Учитывая это, всем, чья профессиональная деятельность не предполагает общения с незнакомыми людьми, разумнее всего просто не отвечать на звонки с неизвестных номеров и ни при каких обстоятельствах не верить тому, что говорит неизвестный звонящий, какой бы эмоциональной и драматичной ни была его история. Это особенно важно учитывать пожилым людям, которые в силу многолетней привычки зачастую больше доверяют сообщениям, полученным по телефону. В то же время о рисках важно напомнить и молодому поколению, которое чувствует себя в интернете очень свободно и может забыть о необходимой осторожности.