ВИДЕО: в Балтэзерсе лошади разгуливали по шоссе - у хозяев есть версия, как они покинули загон

Как узнало агентство LETA, информация о лошадях, пересекавших проезжую часть в окрестностях Балтэзерса, поступила в полицию в понедельник около 14:00. Информация была передана муниципальной полиции. Либерте отметила, что лошади оказались на свободе, но электрический загон не был поврежден, а был отключен. Это, возможно, свидетельствует о злонамеренных действиях.