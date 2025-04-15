ВИДЕО: в Балтэзерсе лошади разгуливали по шоссе - у хозяев есть версия, как они покинули загон
Возможно, лошадей, оказавшихся в понедельник на шоссе в Балтэзерсе, кто-то специально выпустил из огражденной территории — такое предположение агентству LETA высказала руководитель конного хозяйства Baltezers Лаура Либерте-Андерсоне.
Как узнало агентство LETA, информация о лошадях, пересекавших проезжую часть в окрестностях Балтэзерса, поступила в полицию в понедельник около 14:00. Информация была передана муниципальной полиции. Либерте отметила, что лошади оказались на свободе, но электрический загон не был поврежден, а был отключен. Это, возможно, свидетельствует о злонамеренных действиях.
На территории конюшни установлено видеонаблюдение, однако камеры не покрывают всю территорию.
Лошади вернулись домой, и несчастных случаев не произошло, но в дальнейшем будет уделено больше внимания безопасности, чтобы предотвратить возможные злонамеренные действия, сообщила Либерте-Андерсоне.
Baltezers, Tallinas šoseja. Institūcijām paziņots. pic.twitter.com/ECxcY6xpCZ— Maija Rēna (@Paija) April 14, 2025
Как свидетельствуют записи в социальных сетях, в понедельник днем водителей в районе Балтэзерса удивили лошади, которые выбежали на свободу и двигались по шоссе.