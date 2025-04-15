В Риге объявили, как будет курсировать общественный транспорт на пасхальные праздники

Также будут изменения в работе парковок и клиентских центров предприятия Rīgas satiksme. Так, муниципальные платные стоянки, обслуживаемые Rīgas satiksme, будут бесплатны в пятницу, воскресенье и понедельник. А 19 апреля, в субботу, платные стоянки будут работать как обычно - по субботнему графику. А именно:

в зонах A, B, C, D – с 9:00 до 17:00; в зоне R – с 6:00 до 24:00.