Иллюстративное фото.
В Латвии
15 апреля 2025 г., 17:50
В Риге объявили, как будет курсировать общественный транспорт на пасхальные праздники
В период пасхальных праздников — с 18 по 21 апреля — общественный транспорт в Риге будет работать по расписанию выходного дня, сообщили в Rīgas satiksme.
Также будут изменения в работе парковок и клиентских центров предприятия Rīgas satiksme. Так, муниципальные платные стоянки, обслуживаемые Rīgas satiksme, будут бесплатны в пятницу, воскресенье и понедельник. А 19 апреля, в субботу, платные стоянки будут работать как обычно - по субботнему графику. А именно:
в зонах A, B, C, D – с 9:00 до 17:00; в зоне R – с 6:00 до 24:00.
В подземной автостоянке на ул. К. Валдемара 5а в течение всех праздничных дней оплата будет взиматься по установленным тарифам.
В связи с празднованием Пасхи в Латвийском этнографическом музее под открытым небом, которое состоится 20 апреля, на маршрутах трамвая №1,
автобусов №28 и 29, троллейбуса №31 - будут курсировать транспортные средства повышенной вместимости.